48% жителей Петербурга хотят переехать в другую страну

48% опрошенных петербуржцев хочет уехать за границу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Удивительно, но Петербург одновременно стал и тем городом, в который хотят переехать и тем, из которого стремятся уехать. Причем по последнему показателю Северная столица стала первой среди мегаполисов России. Почти половина жителей хочет покинуть город на Неве ради других стран и городов. Причем, треть горожан хочет уехать в течение года.

- 48% опрошенных петербуржцев хотели бы переехать в другую страну, 13% планируют переехать в другой регион России, еще 1% – в другой город рядом со своим регионом. 11% респондентов ответили, что уже переехали куда либо. Не хотят переезжать 27%, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

Причем именно жители Петербурга чаще других россиян хотят сменить место жительства на другую страну. За ними идут москвичи (44% опрошенных), а также челябинцы и жители Татарстана. Приоритет для петербуржцев -Европа, потом идут США и Канада, страны Азии, СНГ и Объединенные Арабские Эмираты. Отдельные горожане хотят в Саудовскую Аравию.