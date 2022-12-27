11-летнюю девочку год насиловал отчим в Ленобласти

В Ленобласти бизнесмен почти год насиловал 11-летнюю падчерицу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала молодого бизнесмена по подозрению в педофилии. Мужчина почти год насиловал свою падчерицу. Девочке всего 11 лет. Это дочь его супруги, которая старше мужчины на 11 лет. Об этом 27 декабря 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 26 декабря в полицию Подпорожского района 38-летняя местная жительница принесла заявление на своего супруга, 27-летнего индивидуального предпринимателя. Женщина утверждает, что с января по сентябрь нынешнего года мужчина в одной из поселков района ее муж вступал в половую связь с ее 11-летней дочерью, - рассказал источник.

Сразу же после этого заявления сотрудники полиции задержали бизнесмена и отправили его под стражу. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.