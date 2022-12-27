Мигранта поймали за секс в машине с 14-летней школьницей в Ленобласти

В Ленобласти мигранта задержали после секса с 14-летней. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Приозерского района Ленобласти задержали 33-летнего гражданина Таджикистана, который занимался сексом с 14-летней школьницей на заднем сиденье машины. ЧП произошло в поселке Сосново вечером 25 декабря.

- Установлено, что между мигрантом и ребенком в салоне произошел половой контакт по обоюдному согласию, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что внимание патруля ГИБДД привлекло то, как старый «Опель Вектра» раскачивался в такт движениям. Полицейские постучались в окошко и увидели непристойную картину. При проверке документов оказалось, что девочка несовершеннолетняя.

И хоть насилия над ней не было, секс с подростками считается уголовно наказуемым деянием. Областным управлением Следственного комитета России возбуждено дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».