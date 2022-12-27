11 маршрутов автобусов будут курсировать в Петербурге в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января

11 маршрутов автобусов будут курсировать в Петербурге в новогоднюю ночь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Компания "Пассажиравтотранс" назвала номера маршрутов автобусов, которые будут курсировать в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь 2023 года. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января с 01:00 до 05:00 часов по городу будут ходить 11 автобусных маршрута.

- В ночь с 31 декабря на 1 января с 01:00 до 05:00 будут курсировать автобусы маршрутов № 2, 3, 13, 77, 100, 115А, 145А, 186, 190, 196, 397. Движение транспорта будет осуществляться с интервалом в 30 минут, - сообщил перевозчик.

Также в новогоднюю ночь в Петербурге будут ходить пять маршрутов трамваев: № 7, 43, 55, 60, 100, и шесть троллейбусных маршрутов: № 2, 13, 14, 23, 31, 46. Помимо этого метрополитен тоже останется работать круглосуточно.

В рождественскую ночь метро тоже будет работать круглосуточно. Автобусов будет лишь пять маршрутов, а троллейбусов два.