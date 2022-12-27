Литейный проспект встал в 9-балльную пробку утром 27 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге второй день подряд серьезные пробки. Всему причина предновогодняя суета, а также неформальный саммит глав стран СНГ, который проходит в Северной столице под конец года. Так, с утра 27 декабря 2022 года движение в центре города стоит колом. Особенно страдает Литейный проспект.

- Неожиданно плотное движение сейчас на Литейном и Загородном проспектах. Загруженность магистрали к Московскому — 9 баллов, что на 4 балла выше обычного, - сообщает сервис "Яндекс".

Не менее жуткие пробки на Невском проспекте в сторону Дворцовой площади. Затор оценивается в 10 баллов.

Но стоит не только центр. Так, на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе пробка в сторону центра также 9 баллов. Всего сейчас ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 13 часам достигнут 6 баллов.