На Невском проспекте загорелся фасад здания

Фасад здания загорелся на Невском проспекте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Невском проспекте Санкт-Петербурга произошел пожар. Загорелся прямо фасад здания. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в полдень 27 декабря 2022 года. На место незамедлительно выехала бригада спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 12:08 часов 27 декабря поступило сообщение о пожаре в доме 32-34 по Невскому проспекту. В пятиэтажном здании, на фасаде на уровне второго этажа горела проводка. Огонь охватил два погонных метра проводки, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место очень быстро прибыли две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. Буквально за 10 минут они полностью локализовали пожар.

Благо, пострадавших в результате пожара нет. Специалистам предстоит выяснить причину возгорания.