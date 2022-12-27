Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 декабря 2022 9:40

На Невском проспекте загорелся фасад здания

Возгорание произошло на уровне второго этажа
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Фасад здания загорелся на Невском проспекте

Фасад здания загорелся на Невском проспекте

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Невском проспекте Санкт-Петербурга произошел пожар. Загорелся прямо фасад здания. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в полдень 27 декабря 2022 года. На место незамедлительно выехала бригада спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 12:08 часов 27 декабря поступило сообщение о пожаре в доме 32-34 по Невскому проспекту. В пятиэтажном здании, на фасаде на уровне второго этажа горела проводка. Огонь охватил два погонных метра проводки, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место очень быстро прибыли две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. Буквально за 10 минут они полностью локализовали пожар.

Благо, пострадавших в результате пожара нет. Специалистам предстоит выяснить причину возгорания.