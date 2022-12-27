Александр Беглов поздравил петербургских спасателей с праздником

Александр Беглов поздравил петербургских спасателей с профессиональным праздником Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

27 декабря в России отмечается День спасателя. С профессиональным праздником спасателей Санкт-Петербурга поздравил губернатор города Александр Беглов. Свои поздравления он передал сотрудникам МЧС, пожарным отрядам, поисковикам и многим другим. Также он поздравил их с наступающим Новым годом. Об этом сообщили в Смольном.

- Уходящий год был сложным, но результативным. Мы провели запланированные мероприятия международного и российского масштаба. Все – на высоком уровне. Совместными усилиями не допустили чрезвычайных ситуаций, - отметил Беглов.

Также градоначальник рассказал о том, что город вкладывает много сил и средств, чтобы сделать систему предупреждения чрезвычайных ситуаций мобильной и отвечающей требованиям времени.

Так, в 2023 году в Петербурге откроют новое депо в Красносельском районе и начнут строить еще два.