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НовостиОбщество27 декабря 2022 9:56

Александр Беглов поздравил петербургских спасателей с праздником

День спасателя отмечается 27 декабря
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Александр Беглов поздравил петербургских спасателей с профессиональным праздником

Александр Беглов поздравил петербургских спасателей с профессиональным праздником

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

27 декабря в России отмечается День спасателя. С профессиональным праздником спасателей Санкт-Петербурга поздравил губернатор города Александр Беглов. Свои поздравления он передал сотрудникам МЧС, пожарным отрядам, поисковикам и многим другим. Также он поздравил их с наступающим Новым годом. Об этом сообщили в Смольном.

- Уходящий год был сложным, но результативным. Мы провели запланированные мероприятия международного и российского масштаба. Все – на высоком уровне. Совместными усилиями не допустили чрезвычайных ситуаций, - отметил Беглов.

Также градоначальник рассказал о том, что город вкладывает много сил и средств, чтобы сделать систему предупреждения чрезвычайных ситуаций мобильной и отвечающей требованиям времени.

Так, в 2023 году в Петербурге откроют новое депо в Красносельском районе и начнут строить еще два.