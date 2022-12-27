Виртуальный проездной для общественного транспорта Петербурга разработает «Ростелеком»

Виртуальный проездной для городского транспорта Петербурга разработает "Ростелеком" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стало известно, что компания "Ростелеком" займется разработкой виртуального проездного для общественного транспорта Санкт-Петербурга. Разработчика искал петербургский "Организатор перевозок" через аукцион на Госзаказе. Итоги были подведены ее 23 декабря 2022 года.

- Компания снизила стартовую стоимость контракта с 259 миллионов до 215 миллионов рублей. Всего в рамках контракта предусмотрено 13 этапов, датой исполнения указано 25 октября 2024 года, - говорится в документах.

Теперь, согласно техническому заданию, компании предстоит спроектировать и разработать информационную систему, а также протестировать программное обеспечение. Предполагается, что в будущем появится мобильное приложение, позволяющее создать виртуальный "Подорожник", купить и оплатить проезд через мобильный телефон.