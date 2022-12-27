6-комнатная коммуналка загорелась на Васильевском острове

На Васильевском острове горела коммуналка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар произошел в 6-комнатной коммунальной квартире в исторической части Петербурга на Васильевском острове. Днем 27 декабря вызов на пульт дежурной службы МЧС поступил с 6-й линии.

- В 12:29 поступило сообщение о пожаре по адресу: 6-я Линия, дом 47. В 6-комнатной коммунальной квартире происходило горение обстановки на площади пять квадратных метров, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

На место возгорания примчался наряд в составе двух машин и 10 спасателей. Пожарные быстро потушили пламя, не допустив его распространения на деревянные перекрытия старого здания.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Причины пожара устанавливаются.