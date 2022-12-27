Аномальные 9-балльные пробки сковали Петербург во второй день саммита СНГ

9 баллов уже в час дня. Рекорд. Фото: Яндекс.Карты

Петербург второй день стоит в аномальных пробках. Причем стоит в рабочее время, когда дороги обычно свободны. Но 27 декабря уже в час дня загрузка улиц составила весомые девять баллов из десяти. Причиной тому стал второй день саммита СНГ и начавшийся снегопад. Последний фактор тут же увеличил число ДТП на дорогах.

- Авария на внутренней стороне КАД в районе Московского шоссе. Таллинское на выезд. Петергофское в город, объезд по встречке, - перечисляют проблемы водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Кроме этого, из-за кортежей официальных делегаций периодически перекрывают участки КАД и ЗСД, о чем автомобилистов предупреждали заранее.

На 13:30 полностью стоит участок ЗСД от набережной Екатерингофки в сторону КАД-Юг. Все очень плохо на Митрофаньевском шоссе. А обводный канал и Измайловский проспект превратились в одну большую пробку. Все печально и в центре города. Там проще на метро.