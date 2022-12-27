Оттепель вернется в Петербург 30 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

Увы, новогодняя ночь в Санкт-Петербурге в этот раз будет не сказочной и белоснежной, а пасмурной и дождливой. 27 декабря 2022 года в городе похолодало, пошел снег и даже ожидается небольшая метель. Но с 30 декабря снова вернется оттепель. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Четыре циклона атакуют нас перед Новым годом, планомерно портя погоду в Санкт-Петербурге. Четвертый придет как раз в Новому году и изменить намеченную погоду уже не сможет даже чудо. Придет оттепель 30 числа, а за ней и дождь с южным и западными ветрами, - рассказал синоптик.

Более точный прогноз на новогоднюю ночь синоптик пообещал дать 28 декабря. Но уже понятно, что без дождя не обойдется. Зато на улице наверняка будет тепло.