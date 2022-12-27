Движение по Заневскому проспекту Петербурга ограничат на полтора месяца

На перекрестке Заневского с Новочеркасским проспектом ограничат движение. Фото: Яндекс.Карты.

Движение транспорта на Заневском проспекте ограничат больше, чем на полтора месяца. С 29 декабря и до 17 февраля будет трудно проехать по перекрестку с Новочеркасским проспектом. Здесь идет реконструкция трамвайных путей.

- Объезд: Таллиннская улица, Малоохтинский проспект, Заневский проспект, проспект Шаумяна, Перевозной переулок, улица Стахановцев, Новочеркасский проспект, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Напомним, что реконструкция трамвайный путей на Новочеркасском проспекте идет с 29 ноября. Она необходима для запуска челночного движения до метро «Новочеркасская» после того, как метро «Ладожская» будет закрыта на капремонт.