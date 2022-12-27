Пять самолетов нарезают круги над Петербургом в ожидании посадки

Над Пулково самолеты нарезают круги в ожидании посадки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несколько самолетов зависли в небе над Санкт-Петербургом и нарезают круги в ожидании посадки. Как сообщает издание "Мойка78", во втором часу дня 27 декабря 2022 года над Пулково было замечено около пяти самолетов, которые кружат и ждут разрешения уйти на посадку.

- Пилоты нарезают геометрически правильные фигуры. В Петербурге закончился неформальный саммит СНГ. Лидеры государств разъезжаются по домам, - объясняет причину издание.

Так, в небе над Петербургом зависли самолеты рейса SU18 из Москвы, рейс N4250 из Казани, рейс N4308 из Омска и рейс I8925 из Ижевска.

Напомним, что также в Петербурге на дорогах наблюдаются жесткие пробки. К часу дня они достигли 9 баллов. Такая же сложная ситуация наблюдалась в городе накануне.