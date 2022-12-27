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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 12:31

Труп электрика сняли со столба спасатели Ленобласти

Мужчине стало плохо во время работы по подключению домов в садоводстве
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Электрик умер на столбе в Ленобласти. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.

Электрик умер на столбе в Ленобласти. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.

Трагическое происшествие омрачило профессиональный праздник спасателей в Ленобласти. Их вызвали в дачный массив в Тосненском районе, где погиб электрик. Он полез на столб, чтобы протянуть провода к участку. И в этот момент умер.

- Сегодня спасателям поступила информация, что в массиве Нечеперть во время подключения электропроводов электрику стало плохо. В результате происшествия пострадавший погиб, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Тело электрика повисло на ремне и «кошках», которыми он цеплялся за столб. Спасателям пришлось подогнать к столбу машину и выдвинуть лестницу, чтобы снять труп с высоты.

После этого тело погибшего передали сотрудникам полиции. Обстоятельства и причины гибели электрика установят правоохранительные органы.