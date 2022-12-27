Полтонны подарков для добровольцев и мобилизованных собрали на итоговой встрече года активисты Команды 47

На финальной встрече года активисты собрали полтонны подарков. Фото: lenobl.ru

Более 250 активистов Команды 47 съехались на финальную встречу года в здание администрации правительства Ленобласти. Пообщаться и обсудить сделанное, к волонтерам, общественникам и просто небезразличным жителям региона пришел Александр Дрозденко.

- Хочу поблагодарить всех вас и вместе с вами сказать спасибо ленинградцам, которые стали участниками Команды 47. Это десятки тысяч участников, тысячи добрых дел, тысячи сообщений в Интернете, тысячи желающих помочь, - отметил Александр Дрозденко.

По словам губернатора, минувший год только сильнее сплотил участников Команды 47. За прошедшие 12 месяцев было сделано многое. И даже финальная встреча года не прошла просто так. На нее активисты привезли почти полтонны подарков для добровольцев и мобилизованных из Ленобласти. Это сладости теплые вещи, палатки, спальные мешки.

- Я верю, что то добро, которое вы дарите людям, обязательно вернется к вам и в ваши семьи. Мира всем, здоровья и благополучия, - поздравил активистов губернатор и вручил им подарки: электронные билеты в музеи и театры.