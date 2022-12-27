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НовостиОбщество27 декабря 2022 12:57

В ЗакСе предложили установить больше временных деревянных горок в Петербурге

Их могут разместить в скверах и парках во всех районах города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В ЗакСе предложили установить больше временных деревянных горок в Петербурге / Фото: ЗакС

В ЗакСе предложили установить больше временных деревянных горок в Петербурге / Фото: ЗакС

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили на время зимы установить как можно больше деревянных горок для детей. Такое предложение поступило от депутата парламента Алексея Цивилева 27 декабря 2022 года. Сообщается, что он уже направил запрос в комитет по благоустройству Северной столицы.

- О том, что в Петербурге должно быть больше мест для организованного активного зимнего отдыха с детьми недалеко от дома, в соцсетях пишут, например, жители Кировского района. Естественных и безопасных горок во дворах не так много, а дать возможность жителям провести с ребенком время, катаясь на ледянках, маленьких ватрушках или санках, необходимо, - отметил парламентарий.

По мнению Цивилева, пока идет зима, необходимо как можно больше установить временных деревянных горок в скверах, парках и других общественных местах в районах. Важно, чтобы эти горки были доступны и совершенно бесплатны.