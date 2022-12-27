Автомобилисты жалуются на перекрытые дороги в Петербурге 27 декабря Фото: СОЦСЕТИ

Санкт-Петербург 27 декабря 2022 года снова превратился в одну большую пробку. Автомобилисты жалуются, что многие дороги перекрыты, как в центре, так и на юге города, ближе к аэропорту Пулково. Это связано с неформальным саммитом глав стран СНГ, который проходит в Северной столице.

- Стоим на въезд на КАД в сторону Таллинского шоссе. Уже час без движения, - пожаловались автомобилисты в социальной сети.

- Мертво стоим на выезде на КАД в сторону Красного Села. Что там впереди, не известно. Бригада скорой помощи, пациента везем. Впереди, левее еще одна скорая также застряла в пробке, - рассказали медики.

Такая же ситуация наблюдается и в самом центре Петербурга. По прежнему высокий уровень пробок на Невском и Литейном проспектах, а также на набережных.