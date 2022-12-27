Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто27 декабря 2022 13:19

Автомобилисты жалуются на перекрытые дороги в Петербурге 27 декабря

На многих магистралях машины стоят без движения по часу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Автомобилисты жалуются на перекрытые дороги в Петербурге 27 декабря

Автомобилисты жалуются на перекрытые дороги в Петербурге 27 декабря

Фото: СОЦСЕТИ

Санкт-Петербург 27 декабря 2022 года снова превратился в одну большую пробку. Автомобилисты жалуются, что многие дороги перекрыты, как в центре, так и на юге города, ближе к аэропорту Пулково. Это связано с неформальным саммитом глав стран СНГ, который проходит в Северной столице.

- Стоим на въезд на КАД в сторону Таллинского шоссе. Уже час без движения, - пожаловались автомобилисты в социальной сети.

- Мертво стоим на выезде на КАД в сторону Красного Села. Что там впереди, не известно. Бригада скорой помощи, пациента везем. Впереди, левее еще одна скорая также застряла в пробке, - рассказали медики.

Такая же ситуация наблюдается и в самом центре Петербурга. По прежнему высокий уровень пробок на Невском и Литейном проспектах, а также на набережных.