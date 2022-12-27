Кардиолог предупредила петербуржцев о синдроме «праздничного сердца»

Кардиологи советуют не злоупотреблять едой и алкоголем в новогодние праздники. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врач-кардиолог больницы Святителя Луки Анастасия Юсупова предупредила жителей Петербурга о синдроме «праздничного сердца». Он проявляется во время длительных застолий с соленой пищей и алкоголем, когда возрастает нагрузка на сердце.

- Алкогольные напитки, большие объемы жидкости могут приводить к дисбалансу электролитов, а у пациентов, которые страдают хронической аритмией, может все это спровоцировать нарушения ритма, - приводит слова медика «Петербургский дневник».

Непросто приходится и гипертоникам, у которых поднимается давление. Как результат, на второй-третий день новогодних праздников врачи фиксируют рост числа вызовов скорой помощи.

Но лучше так, чем терпеть, особенно если под рукой нет лекарств. Кардиолог советует обязательно запасаться препаратами перед праздниками, чтобы потом не бегать в поисках открытой аптеки. А также вызывать скорую сразу при недомогании.

А еще лучше - не переедать, не пить лишнего и больше двигаться, выходить гулять. Тогда все будет в порядке.