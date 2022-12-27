Сад Милосердия в память погибших в пандемию медиков появился в Петербурге

На Пискаревском проспекте появится Сад Милосердия в память погибших в пандемию медиков / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге появится Сад Милосердия в память погибших в пандемию медиков. Такое имя получил сквер на Пискаревском проспекте недалеко от Клинической инфекционной больницы имени Боткина и медицинского университета Мечникова. Об этом 26 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- Медики первыми приняли на себя удар и вступили в борьбу с опасной инфекцией. Рискуя жизнью и здоровьем, они сутками работали в «красных зонах», спасали и поддерживали больных. Их подвиг войдет в нашу историю, - отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в Петербурге заболели инфекцией более 47,7 тысяч работников медицинской сферы. Скончались в следствии болезни 112.