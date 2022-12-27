Петербургская пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам все 15 млн рублей

Пенсионерка отдала мошенникам деньги с продажи квартиры. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники вышли на новый уровень своего «мастерства» и бессовестности. Они убедили 76-летнюю петербургскую пенсионерку не только в том, что под угрозой находятся ее накопления, но и квартира. Недвижимость надо было срочно продать для того, чтобы защитить.

- 6 декабря пенсионерка продала квартиру. 16 декабря по указанию неизвестных лиц она положила в пакет деньги от продажи квартиры, а также все чеки и положила в урну у дома 35 корпуса 1 по улице Доблести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Курьер мошенников забрал пакет с деньгами и документами. По словам пенсионерки, которая спустя 10 дней все же поняла, что ее обманули и пошла в полицию, ущерб составил 14 миллионов 398 тысяч 500 рублей.

В полиции завели дело о мошенничестве и начали искать преступников.