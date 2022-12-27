Два крытых катка построили в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге завершилось строительство двух крытых катков. Один из них в Василеостровском районе, второй в Калининском. Лед на площадка искусственный, поэтому кататься, а также проводить различные соревнования там можно будет круглый год. Об этом 27 декабря 2022 года рассказали в комитете по строительству.

- Каток на Васильевском острове откроется в начале 2023 года. Это двухуровневое сооружение с ледовой ареной, двумя спортивными залами на втором этаже, административными помещениями и раздевалками, - рассказали в Смольном.

Второй каток, на севере города, разместился в двухэтажном здании. Это ледовая арена площадью 30 на 60 метров с трибунами для 250 зрителей. Кроме того, в здании разместились залы для силовых тренировок, акробатики, хореографии и буфет. Раздевалки, душевые и санузлы реализованы с учетом требований доступности маломобильных групп населения.