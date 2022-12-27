На реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте выделят 466,5 млн рублей

На реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте до конца года выделят 466,5 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Санкт-Петербурга до конца этого года собирается выделить крупную сумму на реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте - 466,5 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал Глава Правительства России, сообщили в Смольном 27 декабря 2022 года.

- Обновления коснутся развязки между дорогой, проходящей по комплексу защитных сооружений Петербурга и Кронштадтским шоссе. Трасса является «воротами» в Кронштадт и обеспечивает въезд и выезд из города, - сообщили в городском правительстве.

Реконструкция развязки позволит увеличить пропускную способность дороги, тем самым сократив возможность появления пробок на важной дороге, и повысить безопасность движения. Завершить все работы планируется в 2025 году.