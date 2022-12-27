Ремонт Университетской набережной в Петербурге начался 27 декабря

На Университетской набережной начался ремонт / Фото: Мостотрест

В Санкт-Петербурге начался ремонт Университетской набережной. Днем 27 декабря 2022 года специалисты приступили к восстановлению участка набережной от Кадетской линии до 4 линии Васильевского острова протяженностью 330 метров. Об этом рассказали в "Мостотресте".

- Набережную ждет целый комплекс восстановительных мероприятий: элементы из натурального камня – гранита и диабаза, а также металлические секции ограждения будут отреставрированы, утраты восстановлены, - сообщили в компании.

В ходе ремонта будут сняты карнизные плиты стенки нижнего яруса. Их отправят на чистку и реставрацию, после чего вернут на законное место. Также на стенке восстановят исторический откос.

В рамках ремонта также будут обновлены бронзовые грифоны и светильники, украшающие спуск к воде.