Пожарные тушили частную баню в Курортном районе Петербурга

На место ЧП выезжали три пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Частная баня загорелась в Курортном районе Петербурга вечером во вторник, 27 декабря. О пожаре в Зеленогорске сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре по адресу Решетниково, 155 поступило в 17:53. На место происшествия сразу выехали спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Одноэтажная баня, размер которой 7 на 10 метров, горела по всей площади. Спасатели боролись с огнем около 40 минут. Возгорание удалось локализовать в 18:41. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

На место происшествия выезжали три пожарные машины и 15 спасателей. Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять дознаватели.