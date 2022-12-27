Заполняемость коворкингов в Петербурге упала на 15% в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заполняемость коворкингов в Петербурге упала на 15%. При этом, за год прирост новых коворкингов составил 24,5 тысячи квадратных метров. Общий объем предложения в сегменте достиг 80,6 тысяч квадратных метров.

- Уровень заполняемости пространств снизился с 80% до 65%. Стоимость аренды фиксированных рабочих мест увеличилась 3,1%, а цена места в кабине сократилась на 1,9%, - сообщает консалтинговая компания IPG.Estate.

По словам специалистов, в 2022 году были разорваны множество контрактов как в классических офисах, так и в коворкингах. Дело в том, что во время пандемии компании научились работать удаленно, и теперь могут отказаться от арендованных площадей. Многие организации смогли релоцировать сотрудников за границу.