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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 18:10

Петербург занял третье место по уровню миграционной преступности

Мигранты совершили три тысячи преступлений за год
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК подвел итоги года

СК подвел итоги года

Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург занял третье место по уровню миграционной преступности. За 2022 год иностранцы совершили почти три тысячи преступлений. Каждое четвертое – тяжкое или особо тяжкое. Возросло число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами.

- В Москве и Петербурге в суд направлены 593 уголовных дела о подобных правонарушениях. 654 человека привлечены к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе СК России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал сложившуюся тенденцию и попросил руководителей региональных ведомств проявить активность в решении проблем в миграционной сфере. Кроме этого, он поручил главам региональных СК оперативно отвечать на комментарии пользователей в социальных сетях.