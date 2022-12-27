СК подвел итоги года Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург занял третье место по уровню миграционной преступности. За 2022 год иностранцы совершили почти три тысячи преступлений. Каждое четвертое – тяжкое или особо тяжкое. Возросло число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами.

- В Москве и Петербурге в суд направлены 593 уголовных дела о подобных правонарушениях. 654 человека привлечены к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе СК России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал сложившуюся тенденцию и попросил руководителей региональных ведомств проявить активность в решении проблем в миграционной сфере. Кроме этого, он поручил главам региональных СК оперативно отвечать на комментарии пользователей в социальных сетях.