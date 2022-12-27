Санитарная авиация эвакуировала 348 человек в больницы Ленобласти в 2022 году

В Ленобласти за 2022 год эвакуировали по воздуху в больницы 348 человек. Фото: правительство Ленобласти

Вертолеты санитарной авиации Ленобласти за 2022 год эвакуировали 348 человек в больницы. Как пишет online47.ru, среди пациентов было 35 детей. Подробности работы «воздушных скорых» рассказали в пресс-службе правительства 47 региона. Как правило, вертолет вызывали только в самых экстренных случаях и тогда, когда до пациента было не добраться по земле.

- В 50 процентах санавиация вылетала к людям с заболеваниями системы кровообращения. Как правило, это срочные вызовы, связанные с инсультом и инфарктом. Кроме этого вертолеты вылетали при серьезных травмах, ожогах и даже беременности или начавшихся родах. Это позволяло оперативно доставить пациента в медучреждение, - делятся в издании со ссылкой на областное правительство.

Добавим, что единственным препятствием к вылету вертолета обычно бывает плохая погода. Санитарную авиацию всегда координирует станция скорой медпомощи, она же занимается и построением маршрута для пилота. Финансирует работу санавиации как региональный, так и федеральный бюджет.