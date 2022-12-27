Строительные леса обрушились на стройке ЖК «Лондон Парк» в Петербурге

Строительные леса обрушились после того, как строители залили бетон. Фото: vk.com/vyb_spb

В Выборгском районе Петербурга обрушились строительные леса жилого комплекса «Лондон Парк». Происшествие случилось на улице Просвещения, около дома №43. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

- Обрушение железобетонных перекрытий произошло после того, как строители залили бетон, - говорится в сообщении ведомства.

Последствия происшествия ликвидируют сотрудники пожарной части №16 и администрации Выборгского района. По предварительной информации, при обрушении строительных конструкций никто не пострадал.

Как сообщают специалисты, работы по строительству объекта проводились в соответствии с разрешением Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.