Более 15 рейсов задержали в аэропорту Пулково 27 декабря

В аэропорту Пулково задерживали рейсы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В аэропорту Пулково из-за погодных условий 27 декабря отменили и перенесли 16 рейсов. В Петербурге бушевала метель. Поэтому 14 самолетов просто не могли вылететь, а два – отменили.

- Были отменены два рейса «Уральских авиалиний». В Сочи самолет должен был отправиться в 6:50, а в Калининград – в 20:15. Среди задержанных рейсов был международный перелет в Дубай, – пишет «Мойка 78».

Больше всего не повезло пассажирам, которые собирались лететь в Тамбов. Они ждали самолет дольше всего, больше шести часов. Массово задерживать вылеты начали после четырех часов вечера. С большим опозданием отправились самолеты из Петербурга в Москву, Новосибирск, Казань, Якутск, Екатеринбург и Калининград.