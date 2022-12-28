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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 21:30

Петербуржец, избивший знакомого обогревателем до смерти, проведет в тюрьме 4 года

Пострадавший мужчина скончался из-за полученных травм
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд вынес приговор преступнику

Суд вынес приговор преступнику

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил своего знакомого. Инцидент произошел в марте этого года в Петергофе. Между приятелями возник конфликт. И подсудимый 13 раз ударил оппонента руками и ногами. А потом взял включенный обогреватель и нанес удары по жизненно важным органам.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности», - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Это время осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, суд Петербурга продлил арест Владимиру Кулибабе, который обвиняется в заказных убийствах. В следственном изоляторе он останется до апреля следующего года.