Мокрый снег и до -4 градусов ожидается в Ленобласти 28 декабря

Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 28 декабря. В большинстве районов пройдет умеренный и мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Южный и юго-западный ветры подуют со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от двух до семи градусов со знаком минус. А днем будет от -4 до +1 градуса, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается в Северной столице в среду. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -4 градусов, а днем будет от -1 до +1 градуса. И в Петербурге, и в Ленобласти будет понижаться атмосферное давление, а днем оно повысится. На дорогах будет гололедица.