Мусоровоз горел в Петербурге утром 28 декабря

КамАЗ с мусором горел на Волхонском шоссе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

КамАЗ с бытовыми отходами загорелся рано утром в Петербурге. Мусор вспыхнул в кузове мусоровоза, приехавшего на площадку на Волхонском шоссе. Своими силами потушить пламя водитель не смог, поэтому вызвал пожарных.

- 28 декабря в 03:15 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, Волхонское шоссе, 109, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

На место ЧП примчался наряд спасателей в составе 10 человек и двух единиц техники. На то, чтобы добраться до места и полностью ликвидировать возгорание, у них ушло 39 минут.

В 03:54 пожар в кузове мусоровоза был потушен. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.