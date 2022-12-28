Врачи не смогли спасти годовалую девочку, проглотившую батарейку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 28 декабря 2022 года: мы собрали вместе главные события прошедших 24 часов. Основной темой стала шокирующая смерть годовалой девочки, которая умерла из-за проглоченной батарейки. Родители не сразу поняли всю серьезность ситуации и ждали почти три месяца, пока вызвали врача. В больнице малышке сделали операцию, но она не помогла.

- 25 декабря в детской больнице скончалась малолетняя девочка. Во время госпитализации ребенка была проведена операция, в ходе которой из кишечника извлечена батарейка. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

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