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НовостиОбщество28 декабря 2022 5:14

Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 28 декабря 2022 года

Судебно-медицинская экспертиза назначена после смерти в Петербурге годовалой девочки, проглотившей батарейку
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Врачи не смогли спасти годовалую девочку, проглотившую батарейку.

Врачи не смогли спасти годовалую девочку, проглотившую батарейку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 28 декабря 2022 года: мы собрали вместе главные события прошедших 24 часов. Основной темой стала шокирующая смерть годовалой девочки, которая умерла из-за проглоченной батарейки. Родители не сразу поняли всю серьезность ситуации и ждали почти три месяца, пока вызвали врача. В больнице малышке сделали операцию, но она не помогла.

- 25 декабря в детской больнице скончалась малолетняя девочка. Во время госпитализации ребенка была проведена операция, в ходе которой из кишечника извлечена батарейка. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Также из заметных событий: назначение нового гендиректора «Метростроя Северной столицы». Им стал выходец из Москвы, строивший кольцевую линию столичной подземки. Поможет ли это петербургскому метро, покажет только время.

Комитет по тарифам объявил о повышении цен на эвакуацию машин на восемь процентов. А на стройке жилого комплекса обрушились леса. Число пострадавших еще выясняют.