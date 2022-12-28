Циклон «Изабель» принесет потепление до +2 градусов в Петербург в среду, 28 декабря

В Петербурге опять слякотно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге началась обещанная синоптиками оттепель. Уже с раннего утра термометры показывают плюсовые значения, а днем в среду температура будет доходить до +2 градусов. В таких условиях осадки могут быть только в виде мокрого снега ли того хуже, дождя. Благодарить за это стоит циклон «Изабель».

- Сегодня Северная столица будет находиться под влиянием южной периферии циклонического вихря, названного немецкими метеорологами «Изабель». Облачно, пройдут небольшие осадки, преимущественно мокрый снег, - сообщает метеоцентр «Фобос».

Давление будет расти, но останется ниже нормы – 758 мм ртутного столба. Ветер юго-западный умеренный.

На дорогах местами гололедица, поэтому и водителей, и пешеходов призывают к внимательности и осторожности.

В ближайшие дни температура продолжит оставаться положительной, поэтому новогодняя ночь, увы, пройдет при слякоти и дожде.