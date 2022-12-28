В Петербурге из-за оттепели из зимней спячки вышли енотовидные собаки

А что, уже весна? Енотовидные собаки вышли из спячки из-за оттепели. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Неожиданная предновогодняя оттепель привела к тому, что в лесах под Петербургом начали просыпаться ушедшие в зимнюю спячку животные. О преждевременном пробуждении семейства енотовидных собак рассказал биолог Павел Глазков.

- На днях моя видеоловушка зафиксировала, как два зверька проснулись и внимательно обследуют обстановку вокруг своей норы. Это семейная пара. Еще с осени звери образуют крепкие, стабильные пары и вместе погружаются в зимний сон, - пишет Глазков в группе Вконтакте «Каждой твари по паре».

По его словам, енотовидные собаки – единственный вид семейства псовых, который спит зимой. При этом в их пробуждении нет ничего экстраординарного. Природа задумала так, что во время оттепели животные могут ненадолго проснуться. А если похолодает, то животные снова заснут. До следующей оттепели или уже до весны.

Интересно, что в Ленобласти живет 4,5 тысячи енотовидных собак, а в границах Петербурга - только одна семейная пара.