Разбитый в ДТП переход станции метро «Новочеркасская» починили спустя полгода

Переход на "Новочеркасской" пострадал в ДТП летом 2022 года. Фото: vk.com/spb_today

На станции метро «Новочеркасская» снова открыли 11-й вход/выход подземного перехода, который был закрыт с лета нынешнего года. Тогда в гранитное ограждение врезалась машина, из-за чего многотонный блок рухнул на ступеньки перехода. Лишь чудом обошлось без жертв. В метрополитене сначала хотели все восстановить за несколько дней, но потом, оценив масштаб работ, говорили о месяцах. Теперь проход снова открыт.

- Сделали наконец новые указатели и открыли проход к остановке, который был закрыт, - сообщают читатели «КП-Петербург».

Напомним, что речь идет о выходе к остановке транспорта на Новочерскасском проспекте со стороны Таллинской улицы.