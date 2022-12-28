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НовостиОбщество28 декабря 2022 6:18

Разбитый в ДТП переход станции метро «Новочеркасская» починили спустя полгода

Читатели «КП-Петербург» сообщают, что выход к трамваям снова открыт
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Переход на "Новочеркасской" пострадал в ДТП летом 2022 года. Фото: vk.com/spb_today

Переход на "Новочеркасской" пострадал в ДТП летом 2022 года. Фото: vk.com/spb_today

На станции метро «Новочеркасская» снова открыли 11-й вход/выход подземного перехода, который был закрыт с лета нынешнего года. Тогда в гранитное ограждение врезалась машина, из-за чего многотонный блок рухнул на ступеньки перехода. Лишь чудом обошлось без жертв. В метрополитене сначала хотели все восстановить за несколько дней, но потом, оценив масштаб работ, говорили о месяцах. Теперь проход снова открыт.

- Сделали наконец новые указатели и открыли проход к остановке, который был закрыт, - сообщают читатели «КП-Петербург».

Напомним, что речь идет о выходе к остановке транспорта на Новочерскасском проспекте со стороны Таллинской улицы.