Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о смертельных осложнениях гриппа Фото: Олег ЗОЛОТО

Высокий уровень заболеваемость гриппом наблюдается в Санкт-Петербурге с начала зимы. Роспотребнадзор даже ввел снова масочный режим, правда только в медицинских учреждениях. Но горожанам советуют ответственнее относиться к своему здоровью и соблюдать все меры, которые были при пандемии. Тем более, что осложнения от гриппа бывают крайне тяжелыми. Об этом 28 декабря 2022 года рассказали в ведомстве.

- Заболевание гриппом чревато развитием серьезных осложнений, которые могут быть опасны для жизни. Они могут затронуть любой орган или систему организма, - отметили в Роспотребнадзоре.

Так, пневмония - это первая причина смертельных исходов от гриппа. Ее летальность до 40 процентов. Помимо этого грипп может спровоцировать трахеит, бронхит, нередко к ним присоединяется воспаление ЛОР-органов, например, отит и синусит. Также болезнь может спровоцировать миокардит и перикардит, гломерулонефрит, менингит, менингоэнцефалит, энцефалит.