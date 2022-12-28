Смольный выдал разрешение на строительство новых куполов в Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге

Получено разрешение на строительство Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга выдал разрешение на проведение строительных работ в здании Консерватории имени Римского-Корсакова, где уже который год проходит реставрация и реконструкция. Об этом 28 декабря 2022 года рассказали в пресс-службе "Единого заказчика".

- Проектными решениями предлагается переустройство двух внутренних дворов в общественные пространства и возведение над ними куполов из стекла и металла. Благодаря новой светопрозрачной конструкции полезная площадь здания увеличится более чем на 600 квадратных метров, - сообщили в компании.

Отметим, что работы по реконструкции и реставрации консерватории идут с 2012 года. Недобросовестные подрядчики успели украсть сотни миллионов рублей. Сейчас в здании уже идут работы по усилению фундамента, в июне начнется покраска фасадов здания. Ожидается, что в 2023 году работы полностью завершатся.