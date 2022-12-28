Санкт-Петербург вошел в рейтинг городов с самыми высокими зарплатами для популярных вакансий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург вошел в рейтинг городов с самыми высокими зарплатами для популярных вакансий. Речь идет о распространенных работах, таких как продавцы или водители. Об этом 28 декабря 2022 года сообщает сервис Работа.ру.

- В Санкт-Петербурге самую высокую зарплату предлагают продавцам и водителям. Так, водители в среднем зарабатывают 98,6 тысяч рублей, а продавцы, как и в Москве, порядка 49 тысяч рублей, - говорится в исследовании сервиса.

Отметим, что водители, больше, чем в Петербурге, зарабатывают в Москве - 110 тысяч рублей, в Красноярске по 103 тысячи рублей и в Казани по 101 тысячи.

А вот курьером оказалось выгоднее работать в Ростове-на-Дону, где работникам этой сферы в среднем платят по 83,9 тысяч рублей, а в Уфе по 83,4 тысячи рублей. Петербург в рейтинг самых высоких зарплат даже не вошел.