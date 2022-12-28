Петербуржец отсудил 300 тысяч рублей у строймаркета за падение со стеллажа

Приставы взыскали 300 тысяч со строймаркета, где работник упал со стеллажа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Судебные приставы помогли жителю Петербурга получить компенсацию с бывшего работодателя. Некоторое время назад мужчина трудился в одном из строительных супермаркетов города. Там он и получил травму, когда полез за товаром, стоящем на стеллаже.

- Проводя подсчет товара в торговом зале, мужчина забрался внутрь стеллажа, встал на полку и потянул товар на себя, из-за чего панели конструкции разошлись, и работник упал, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов.

При падении работник ударился о бетонный пол головой и потерял сознание. Позднее медики диагностировали у него ушиб мозга, что было оценено как тяжелый вред здоровью. После выхода из больницы мужчина обратился за помощью к психотерапевту и подал в суд на работодателя.

Суд удовлетворил иск на 300 тысяч рублей. Изначально строймаркет платить не хотел, но после вмешательства приставов средства в принудительном порядке списали со счета работодателя.