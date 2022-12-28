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НовостиОбщество28 декабря 2022 9:06

Петербуржец отсудил 300 тысяч рублей у строймаркета за падение со стеллажа

Мужчина сам был работником магазина
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Приставы взыскали 300 тысяч со строймаркета, где работник упал со стеллажа.

Приставы взыскали 300 тысяч со строймаркета, где работник упал со стеллажа.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Судебные приставы помогли жителю Петербурга получить компенсацию с бывшего работодателя. Некоторое время назад мужчина трудился в одном из строительных супермаркетов города. Там он и получил травму, когда полез за товаром, стоящем на стеллаже.

- Проводя подсчет товара в торговом зале, мужчина забрался внутрь стеллажа, встал на полку и потянул товар на себя, из-за чего панели конструкции разошлись, и работник упал, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов.

При падении работник ударился о бетонный пол головой и потерял сознание. Позднее медики диагностировали у него ушиб мозга, что было оценено как тяжелый вред здоровью. После выхода из больницы мужчина обратился за помощью к психотерапевту и подал в суд на работодателя.

Суд удовлетворил иск на 300 тысяч рублей. Изначально строймаркет платить не хотел, но после вмешательства приставов средства в принудительном порядке списали со счета работодателя.