Двухэтажный дом и автомобиль сгорели в Красносельском районе Петербурга

Двухэтажный дом и автомобиль сгорели в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга, уничтожив жилой дом. Утром 28 декабря 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в частном доме в Ториках. Пламя быстро охватило двухэтажное здание. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС города.

- В 10:28 часов поступило сообщение о том, что в Ториках горит дом 13 по улице Генерала Лагуткина. Это двухэтажное здание размером 10 на 10 метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

К тому моменту, как пожарные прибыли на место, жилой частный дом успел выгореть по всей площади. Также сильно обгорела машина марки Volvo, которая находилась рядом.

С огнем боролись 17 человек личного состава МЧС и четыре пожарные машины. У них ушло больше часа на то, чтобы потушить пламя.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается.