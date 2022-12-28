Проезд по Приморскому шоссе в Петербурге ограничат на полгода с 30 декабря

В двух районах Петербурга ограничат проезд с 30 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с 30 декабря 2022 года ограничат и закроют проезд по дорогам в двух районах города. На этот раз работы намечены в Выборгском и Приморском районах. Так, по Приморском шоссе собираются ограничить проезд на полгода. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- С 30 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года на время работ по прокладке инженерных сетей в Приморском районе будет ограничен проезд для транспорта по Приморскому шоссе от 1-го Лахтинского моста до улицы Савушкина, - сообщили в городской администрации.

В соседнем Выборгском районе и вовсе перекроют проезд, но на небольшом участке. Так, с 30 декабря 2022 года по 28 января 2023 года на время прокладки газопровода будет полностью закрыт проезд по съезду с Выборгского шоссе на Суздальский проспект. Объезд осуществляется по проезду без названия.