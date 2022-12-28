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НовостиОбщество28 декабря 2022 9:41

Пулковская таможня передала церкви 12 изъятых у туристов икон

Все образы нелегально перевозили через границу пассажиры
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Таможенники передали изъятые иконы церкви. Фото: СЗТУ.

Таможенники передали изъятые иконы церкви. Фото: СЗТУ.

Сотрудники Пулковской таможни передали представителям Русской православной церкви больше десятка икон, изъятых у иностранных туристов, побывавших в России. Все иконы датируются началом ХХ века и считаются исторической ценностью.

- Старинные предметы следует обязательно декларировать и предъявлять таможенному контролю. Вывоз такого товара возможен только при наличии разрешительных документов, выданных Минкультуры России, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

А поскольку большинство иностранцев никаких документов не оформляли, то купленные в Петербурге иконы пришлось оставить на таможне. Через определенный период хранения невостребованные ценности передаются туда, где они нужнее. В случае с иконам, получателями стали приход Софийского (Вознесенского) собора города Пушкина и Синодальный отдел Московского Патриархата, ответственный за взаимодействию с армией и правоохранительными органами.