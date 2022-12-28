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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 10:10

Производство поддельных сигарет нашли под Петербургом

Здесь же был склад с 300 тысячами пачек готовой продукции
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Буграх нашли склад производство поддельных сигарет. Фото: МВД РФ.

В Буграх нашли склад производство поддельных сигарет. Фото: МВД РФ.

Оперативники экономической полиции нашли цех по производству поддельных сигарет. Он располагался в поселке Бугры, всего в нескольких километрах от административной границы Петербурга.

- Изъята готовая табачная продукция с признаками подделки, более четырех тысяч коробок сигарет россыпью, две производственные линии, рулоны с фольгой, упаковочный полиэтилен, а также 3,3 миллиона готовых пачек сигарет отечественных и зарубежных марок, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На другом складе, который арендовал 50-летний уроженец омской области, было найдено еще 300 тысяч пачек поддельных сигарет. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.