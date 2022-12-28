Эконадзор оштрафовал виновника нелегальной свалки на трассе между Лугой и Оредежем

В Ленобласти оштрафовали водителя самосвала, организовавшего нелегальную свалку недалеко от популярной трассы. Фото: Комитет государственного экологического надзора Ленобласти

Эконадзор Ленобласти смог добиться наказания для виновника нелегальной свалки на популярной трассе между Лугой и Оредежем. Подробности истории рассказали в издании online47.ru. В течение пары недель на участок дороги незаконно сбрасывали строительный мусор. Когда размер свалки стал большим, ее заметили местные жители и пожаловались экологам. Полицейские и инспекторы поймали с поличным водителя КАМАЗа. Тот не стал отнекиваться.

- Нарушитель не отрицал, что пренебрегает законом. Однако незнание норм не освобождает его от ответственности, - цитируют в региональном издании главу областного эконадзора Маринэ Тоноян.

В итоге за незаконный сброс мусора мужчине выписали штраф в размере 40 тысяч рублей. При повторном нарушении у него могут изъять самосвал. Скинутый строительный мусор обещают вскоре убрать.