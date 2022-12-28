В Петербурге похоронили гендиректора завода «Адмиралтейские верфи»

В Петербурге простились с гендиректором "Адмиралтейских верфей". Фото: ОСК

В Петербурге простились с генеральным директором судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» Александром Бузаковым. Он скоропостижно умер на 67-м году жизни. Смерть настигла главу завода на следующий день после спуска на верфи новой подводной лодки «Великие Луки».

- Александр Сергеевич внес огромный вклад в развитие обороноспособности нашей страны, укрепление её экономической мощи. Он был человеком волевым, требовательным и преданным делу. Он любил Россию, любил наш город и предприятие, которому посвятил свою жизнь, - заявил на церемонии прощания губернатор Петербурга Александр Беглов.

Гражданская панихида прошла там, где Александр Бузаков проработал 35 лет – на «Адмиралтейских верфях». После этого траурный кортеж отправился на кладбище, где прошли похороны.