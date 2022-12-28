В Петербурге пассажир выстрелил в водителя автобуса

В водителя автобуса стреляли из газового пистолета. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские полицейские разыскивают агрессивного пассажира, который выстрели в водителя автобуса. Предположительно, из газового пистолета. Инцидент произошел утром 28 декабря на втором автобусном маршруте, идущем от проспекта Маршала Жукова до станции метро «Адмиралтейская».

- В 8.47 в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение от водителя автобуса, что на Старо-Петергофском проспекте в него выстрелил неизвестный мужчина из предмета похожего на пистолет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам водителя, на остановке к нему с улицы подошел мужчина и начал задавать водителю вопросы. Не получив нужных ответов, пассажир разозлился, достал пистолет, выстрелил и скрылся.

Сейчас по факту ЧП начата проверка, нападавшего ищет полиция.