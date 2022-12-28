На обновление электротранспорта в Петербурге потратят 123 млрд рублей

С 2022 по 2028 годы на обновление петербургского электротранспорта будет направлено 123 млрд рублей из городского и федерального бюджетов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на обновление городского электротранспорта с 2022 по 2028 годы будет направлено 123 миллиарда рублей. Северная столица планирует полностью обновить подвижной состав, купив новые и современные трамваи и троллейбусы. Об этом 28 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- Город перешел на новую модель транспортного обслуживания пассажиров: маршрутки заменены на новые современные и экологичные автобусы. Были также открыты почти сто новых социальных маршрутов, а льготы распространились на весь общественный транспорт, - отметил губернатор Александр Беглов.

В этом году город уже заключил контракты на 286 новых троллейбусов и 192 «умных» трамвая. В следующем году планируется купить еще 50 трамваев. Всего к концу 2028 года – на этот срок рассчитана программа модернизации «Горэлектротранса» - в Петербурге будет 596 новых трамваев и 587 новых троллейбусов.