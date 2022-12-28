В Новгороде нашли «Раскольникова», который 23 года назад зарубил женщину и ее мать

В Новгороде раскрыли убийство 23-летней давности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи новгородского управления СК России раскрыли жестокое убийство женщины и ее пожилой матери, совершенное двадцать три года назад. Тела убитых с разрубленными черепами были найдены в мае 1999 года. Но тогда найти убийцу не удалось. Следствие по «глухому» делу возобновили лишь спустя два десятка лет.

- В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был задержан неоднократно судимый 47-летний житель Великого Новгорода. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства двух лиц, сопряженного с разбоем, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, все произошло так: утром 5 мая 1999 года подозреваемый решил ограбить жительницу одной из квартир в доме на улице Кочетова. Чтобы ему открыли, злоумышленник надел милицейскую фуражку. При этом он уже предполагал кровавую расправу, так как взял с собой топор.

Как только женщина открыла дверь, грабитель дважды ударил ее топором по голове, убив на месте. Пока он искал ценности, в квартиру убитой пришла ее мать. Преступник притаился за дверью, и как только старушка вошла, убил ее на месте.