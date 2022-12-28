Строительный автокран упал в Петербурге / Фото: СК СПб

В Санкт-Петербурге во время стройки произошло ЧП. На строительной площадке в Красногвардейском районе днем 28 декабря 2022 года упал строительный автокран. Водитель оказался зажат в кабине. Чтобы его вызволить, потребовалась помощь спасателей МЧС. Об этом рассказали в следственном комитете города.

- При ведении строительных работ на Усманском переулке опрокинулся строительный автокран, в результате чего водитель оказался зажатым в кабине. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, осуществляется извлечение из кабины пострадавшего, - рассказали в комитете.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники комитета, которые проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.